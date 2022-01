POL-ST: Lotte, Doppelgarage in Vollbrand

Lotte (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache ist am späten Dienstagabend (11.01.22) gegen 23.45 Uhr an der Straße Hasenkamp in Halen eine Doppelgarage in Brand geraten. Als die Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, stand die Garage - ein Stahlbau mit Wellblechdach - im Vollbrand.

Polizei Steinfurt