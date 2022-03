POL-ST: Lotte, Kanaldeckel entfernt - gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Dienstag (01.03.) wurde an der Bahnhofstraße in Höhe der Gaststätte Knüppe ein Kanalschachtdeckel aufgefunden, den Unbekannte dort in einem Einkaufswagen deponiert hatten.

ine Suche im Nahbereich ergab, dass der Deckel an der Daimlerstraße in 500 Meter Entfernung vom Fundort entfernt worden war. Der offene Kanalschacht, der sich direkt neben dem Bordstein befand, stellte eine erhebliche Gefahr für Verkehrsteilnehmer, insbesondere für Zweiradfahrer, dar.

Weiterhin wurde ein Straßenschild im Bereich Daimler Straße / Saerbecker Damm durch unbekannte Täter aus dem Boden gehoben und entfernt. Das Schild konnte ebenfalls im Nahbereich aufgefunden werden.

Die Polizei in Ibbenbüren hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren Telefon: 05451/5914315

