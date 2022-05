POL-ST: Lotte, Mobilheim brennt komplett nieder

Lotte (ots)

Im Hinterhof eines Einfamilienhauses an der Osterberger Straße ist in der Nacht zu Donnerstag (26.05.22) gegen 02.00 Uhr ein Mobilheim in Brand geraten. Eine Bewohnerin hatte das Feuer bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt.

Polizei Steinfurt