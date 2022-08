POL-ST: Lotte, Motorradfahrer kollidiert mit Reh

Ein 40-jähriger Mann aus Recke fuhr mit seinem Motorrad gegen 14.45 Uhr auf der Lengericher Straße in Fahrtrichtung Lengerich. Ersten Ermittlungen zufolge lief etwa in Höhe des Goldbachwegs ein Reh auf die Fahrbahn. Der Motorradfahrer kollidierte frontal mit dem Tier, dass bei dem Unfall verendete.

Der Recker stürzte mit seinem Motorrad, rutschte in ein Gebüsch und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Über die Höhe des Sachschadens gibt es keine Angaben.

