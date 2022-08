POL-ST: Lotte, Radfahrerin schwer verletzt

Am Mittwoch (11.08.) wurde die Polizei an die Bergstraße gerufen. Dort hatte sich eine Radfahrerin schwer verletzt.

Die 53-jährige Frau aus Wallenhorst fuhr gegen 11.55 Uhr auf dem dortigen Geh- und Radweg in Richtung Westerkappeln. Etwa 150 Meter vor der Brücke der Autobahn 1 verlor sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Rad. Sie stürzte in den Grünstreifen neben dem Geh- und Radweg und verletzt sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

