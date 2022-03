POL-ST: Lotte, Schwerpunktkontrolle des Verkehrsdienstes, vier Fahrer unter Drogeneinfluss

ie Beamten hatten am Dienstagvormittag (29.03.22) zwischen 08.00 Uhr und 11.15 Uhr an den Straßen Am Botterbusch/Zum Habichtswald eine Schwerpunktkontrolle durchgeführt.

Der Fokus lag auf Fahrern, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (Btm) standen, oder die gegen die Gurtpflicht verstießen. Beide Verstöße können zu schweren Unfällen führen. Daher setzt die Polizei solche Verkehrskontrollen immer wieder an verschiedenen Orten im Kreis um.

Bei den Fahrzeugführern unter Drogeneinfluss handelt es sich am Dienstag um drei Autofahrer sowie einen Lkw-Fahrer. Sie zeigten drogentypische Auffälligkeiten. Vor Ort durchgeführte Drogenvortests verliefen positiv beziehungsweise der Konsum von Marihuana wurde eingeräumt. Durch einen hinzugerufenen Arzt wurden den Fahrern anschließend Blutproben entnommen.

Gegen die Betroffenen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Kfz unter Btm-Einfluss eingeleitet. Darüber hinaus wurden Strafanzeigen wegen des Verdachts des illegalen Btm-Besitzes gefertigt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Bei zwei der vier Fahrer handelt es sich um Mitarbeiter mobiler Pflegedienste. Ein 27-jähriger Autofahrer aus Westerkappeln hatte nach eigenen Angaben keinen guten Tag: Neben dem positiven Drogenvortest hatte er kurz zuvor bereits einen positiven Coronatest erhalten.

Für einen Lkw-Fahrer aus Tschechien, der einen der vier gestoppten Fahrer abholen wollte, war die Fahrt an der Kontrollstelle ebenfalls beendet. Bei dem Fahrzeug wurden erhebliche technische Mängel festgestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Da er in Deutschland keinen Wohnsitz hat, musste er eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich hinterlegen.

Weiterhin fielen den Beamten neun Fahrer auf, die nicht angeschnallt waren. Drei weitere fuhren mit Fahrzeugen in die Kontrolle, bei denen illegale Veränderungen festgestellt wurden. Dadurch erlischt an den Fahrzeugen die Betriebserlaubnis. Ein weiterer Fahrer hatte seine Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert. In diesen Fällen wurden jeweils Verwarnungsgelder gezahlt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell