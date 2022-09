POL-ST: Lotte, Straßenverkehrsgefährdung durch ausgehobenen Gullydeckel

Lotte (ots)

Die Polizei ermittelt wegen einer Straßenverkehrsgefährdung: In der Zeit zwischen Freitag (23.09.2022), 12.15 Uhr und Samstag (24.09.2022), 12.15 Uhr entfernten unbekannte Täter an der Bergstraße (K47) in Höhe der Hausnummer 52 einen Gullydeckel.

Polizei Steinfurt