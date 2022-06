POL-ST: Lotte, Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Donnerstag (09.06.), 22:00 Uhr bis Freitag (10.06.), 09:30 Uhr wurde an der Krümpelstraße 18 ein Fahrzeug beschädigt.

er schwarze VW Golf parkte dort seitlich am Straßenrand. Der Pkw wurde durch einen unbekannten Verursacher an der linken Fahrzeugseite beschädigt und der linke Außenspiegel wurde abgerissen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1200 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren unter 05451/5914315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell