POL-ST: Lotte, Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Mittwoch (16.08.) 17.00 Uhr bis Donnerstag 11.45 Uhr wurde in Lotte ein orange/schwarzer Renault Captur durch einen unbekannten Verursacher beschädigt.

as Fahrzeug war an der Bahnhofstraße 5 auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Die Beschädigungen im hinteren rechten Bereich liegen bei einer Schadenshöhe von etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefonnummer 05451/5914315.

