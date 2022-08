POL-ST: Lotte, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

in weißer Seat Leon war in dieser Zeit in Höhe der Hausnummer 26 am rechten Fahrbahnrand geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das Fahrzeug an der linken Seite. Der Verursacher kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und entfernte sich vom Unfallort. Die Schadenshöhe beträgt rund 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Polizei Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

