POL-ST: Lotte, Zeugen gesucht

Am Freitag (19.11.) ist es laut Zeugenaussagen gegen 17.30 Uhr zu einer Körperverletzung an der Lengericher Straße/Hagelstraße/Hasberger Straße gekommen.

Vier Fahrzeuge befuhren die Lengericher Straße. Plötzlich bremste das vorderste Fahrzeug stark ab. Die hinter ihm fahrenden Fahrzeuge bremsten daraufhin ebenfalls bis zum Stillstand ab. Der Fahrer des vordersten Pkw stieg danach aus und ging zur Beifahrerseite des hinter ihm fahrenden Fahrzeugs. Der Beifahrer stieg daraufhin ebenfalls aus. Zwischen den beiden Personen sei es dann auf der Straße zu einer Schlägerei gekommen. Als der Beifahrer auf dem Boden lag, stieg der Fahrer des ersten Fahrzeugs wieder ein und fuhr auf der Hasberger Straße in Richtung Hasbergen davon. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen Kombi gehandelt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

