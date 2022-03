POL-ST: Mettingen, Auffahrunfall, 25-jährige Autofahrerin schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der Osnabrücker Straße in Mettingen-Höveringhausen ist am Samstag (05.02.22) eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Die Straße musste zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden.

Die 25-jährige Autofahrerin aus Ibbenbüren fuhr gegen 11.15 Uhr auf der Osnabrücker Straße in östliche Richtung. Vor ihr musste ein 52-jähriger Autofahrer aus Mettingen anhalten. Er wollte nach links in den Ackerweg abbiegen, aber es kam Gegenverkehr.

Die 25-Jährige bemerkte das Abbremsen des Vorausfahrenden offenbar zu spät. Sie fuhr in den Wagen des 52-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde die 25-Jährige schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer aus Mettingen blieb unverletzt.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 15.000 Euro. Neben der Polizei sowie Rettungskräften war auch die freiwillige Feuerwehr Mettingen im Einsatz.

