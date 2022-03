POL-ST: Mettingen, Autofahrerin fährt auf Parkplatz gegen anderes Auto, Geschädigte gesucht

Eine Autofahrerin hat am Mittwoch (02.03.22) beim Rangieren auf einem Parkplatz an der Geschwister-Voß-Straße ein anderes Auto beschädigt.

ie bemerkte dies zunächst nicht. Erst später fiel der Frau ein Schaden am eigenen Wagen auf. Daraufhin verständigte sie die Polizei. Diese sucht nun nach der Geschädigten.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes. Die Verursacherin parkte vorwärts in eine Parklücke im Bereich des Unterstands für Einkaufswagen ein. Beim Rangieren kam es offenbar zur Beschädigung des Autos, das rechts daneben parkte. Die Verursacherin tätigte ihren Einkauf. Als sie den Edeka-Markt verließ, sah sie eine Frau, die in das Auto stieg, das neben ihrem parkte. Die Unbekannte fuhr weg.

Bei dem beschädigten Wagen handelte es sich um ein weißes, größeres Fahrzeug, möglicherweise einen SUV. Die Fahrerin war etwa 30 bis 40 Jahre alt. Nähere Angaben liegen nicht vor.

Die Verursacherin fuhr nach Hause und stellte erst dort einen Schaden an ihrem Wagen fest. Sie ging zur Polizei und zeigte selbst den Sachverhalt an. Die Polizei sucht nun die Frau, deren Wagen offenbar beschädigt worden ist. Die betroffene Person und/oder Zeugen, die etwas von dem Unfall mitbekommen haben, melden sich bei der Wache in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315.

