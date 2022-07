POL-ST: Mettingen, blauer Toyota aus Hofeinfahrt gestohlen

Mettingen (ots)

Aus einer Hofeinfahrt an der Friedrich-von-Schiller-Straße ist ein Auto gestohlen worden. Das Fahrzeug stand nach Angaben des Besitzers am späten Montagnachmittag (11.07.22) gegen 17.00 Uhr noch in der Einfahrt. Gegen 18.50 Uhr bemerkte der Geschädigte, dass das Auto verschwunden war.

Polizei Steinfurt