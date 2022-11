POL-ST: Mettingen, Brand in Zweifamilienhaus

Am Mittwochabend (09.11.2022) gegen 21.25 Uhr ist es im Keller eines Zweifamilienhaueses an der Brockstraße zu einem Brand gekommen.

ie Bewohner der betroffenen Haushälfte, eine fünfköpfige Familie, konnten das Haus eigenständig verlassen. Der 38-jährige Familienvater wurde leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen vier Familienmitglieder, sowie zwei Bewohner aus dem anderen Gebäudeteil, blieben unverletzt.

Die Feuerwehr war mit mehreren Löschzügen im Einsatz und löschte den Brand. Nach ersten Erkenntnissen kommt ein technischer Defekt an einem Trockner als Brandursache in Betracht. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

