POL-ST: Mettingen, Diebstahl an Kraftfahrzeugen

as Fahrzeug stand auf dem Gelände eines Autohauses auf der Westerkappelner Straße. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2500 Euro. Der Diebstahl wurde in der Zeit von Donnerstag (03.02.), 17.15 Uhr, bis Freitag (04.02.), 15.00 Uhr, begangen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Diebstahl aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

