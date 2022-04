POL-ST: Mettingen, Dreifachgarage durch Feuer zerstört

An der Wöstenstraße ist in der Nacht zu Freitag (22.04.22) gegen 00.45 Uhr eine Dreifachgarage in Brand geraten. Die freistehende Garage, in der drei Autos untergestellt waren, wurde durch das Feuer komplett zerstört.

Als die Polizei am Einsatzort eintraf, stand das Gebäude bereits in Flammen. Darin brannten drei Pkw - zwei davon waren Hybridfahrzeuge. Neben den Autos befanden sich auch mehrere Pedelecs und ein Rasenmäher in der Garage. Die Bewohner hatten sich bereits draußen in Sicherheit bringen können. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Mettingen löschte den Brand. Die Flammen griffen nicht auf andere Gebäude über. Wie die Garage in Brand geriet, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.

