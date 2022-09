POL-ST: Mettingen, E-Bike-Fahrerin stürzt und verletzt sich schwer

ie war am Montagmittag (05.09.22) gegen 12.20 Uhr auf dem Rübezahlweg in Richtung Westen unterwegs. An der Einmündung mit dem Höveringhausener Schulweg wollte sie links abbiegen, kam dabei aus bisher ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zur Höhe eines Sachschadens liegen nicht vor.

