POL-ST: Mettingen, Einbruch in Praxisräume

Mettingen (ots)

Am Samstag ist die Polizei zu einem Einbruch in die Bischofstraße gerufen worden. Unbekannte sind zwischen Freitag (28.01.22), 16.30 Uhr, und Samstag (29.01.22), 08.30 Uhr, in die Räume einer Ergotherapie-Praxis eingestiegen. Wie die Täter hineingelangten und ob sie Beute machten, ist noch unklar.

Polizei Steinfurt