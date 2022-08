POL-ST: Mettingen, Exhibitionistische Handlungen

Eine 60-jährige Frau fuhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg am Mittellandkanal entlang - zwischen Neuenkirchener Straße und Kowallstraße. Etwa auf Höhe des Napoleondamms 29 hielt ein unbekannter Mann ihr Pedelec fest und zwang sie so zum Anhalten. Anschließend entblößte sich der Unbekannte und zeigte sich der Fahrradfahrerin in Scham verletzender Weise. Darüber hinaus bedrohte er die Frau mit einem Taschenmesser. Die Tat ereignete sich am Sonntag in der Zeit zwischen 17.37 Uhr und 17.40 Uhr. Der Mann war der Beschreibung zufolge etwa 65 bis 70 Jahre alt und schlank. Er trug ein schwarzes T-Shirt und hatte blonde Haare. Er hatte ein Fahrrad bei sich. Die Geschädigte konnte sich in einem günstigen Moment von der Örtlichkeit entfernen. Sie blieb unverletzt.

Nicht weit entfernt, auf der Kanalbrücke Neuenkirchener Straße/Moorstraße, sprach ein unbekannter Täter kurze Zeit zuvor, gegen 17.15 Uhr, eine 57-jährige Frau an. Er hatte sich bereits entblößt und zeigte sich der Frau dann ebenfalls in Scham verletzender Weise. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 60 Jahre alt und schlank. Er trug eine blau-schwarze Badehose, ein blaues T-Shirt und eine beigefarbene Mütze. Seine Haare waren blond. Auch dieser Mann war mit einem Fahrrad unterwegs.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Exhibitionismus aufgenommen und sucht Zeugen. Da die Tatorte nah beieinander liegen, handelt es sich möglicherweise in beiden Fällen um denselben Täter. Hinweise werden bei der Wache in Ibbenbüren entgegengenommen unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell