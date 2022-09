POL-ST: Mettingen, Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Am Samstag (03.09.) hat es auf dem Berentelgweg einen schweren Verkehrsunfall eines Pedelec-Fahrers gegeben.

Der 58-jährige Mann aus Mettingen fuhr ersten Ermittlungen zufolge gegen 18.10 Uhr mit seinem Pedelec auf der Berentelger Straße in Fahrtrichtung Neuenkirchener Straße. Diese wollte der Mann an der Verkehrsinsel in Richtung Bachstraße überqueren. Dabei fuhr er gegen die Bordsteinkante der Überquerungshilfe und stürzte. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Da der Verdacht bestand, dass der Mettinger alkoholisiert war, wurde vor Ort ein freiwilliger Atemalkoholtest gemacht. Das Ergebnis: 1,6 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

