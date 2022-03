POL-ST: Mettingen, Schulbusunfall, 13-jähriges Mädchen leicht verletzt

Bei einem Busunfall ist ein 13-jähriges Mädchen am Dienstagmorgen (15.03.22), 07.50 Uhr, leicht verletzt worden.

Ein Schulbus fuhr auf der Nienberger Straße in Richtung stadtauswärts. Etwa auf Höhe der Hausnummer 34, kurz hinter einer Engstelle, passierte der Bus einen Kleintransporter. Ersten Erkenntnissen zufolge verkeilte sich ein Außenspiegel des Busses mit einer Aufhängung am Heck des weißen Citroen Jumpers. Dadurch löste sich der Spiegel und wurde in das vordere, rechte Fenster des Schulbusses gedrückt. Die Scheibe zersplitterte. Das Mädchen aus Mettingen zog sich leichte Verletzungen zu. Es wurde durch Einsatzkräfte eines Rettungswagens ambulant behandelt. Der Sachschaden liegt geschätzt bei rund 3500 Euro.

