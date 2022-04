POL-ST: Mettingen, Toyota gestohlen, Polizei gibt Präventionstipps bei Keyless-Go-Systemen

ie Täter knackten und entwendeten den mit einem Keyless-Go-System ausgestatteten Toyota. Das Auto hat das amtliche Kennzeichen ST-RS222. Es parkte zur Tatzeit unter einem Carport.

Autodiebe können das Signal von Keyless-Go-Schlüsseln, die sich zum Beispiel im Haus der Autobesitzer befinden, mittels eines Funkwellenverstärkers verstärken. So lässt sich das Fahrzeug ohne den Original-Schlüssel öffnen und starten. Der Diebstahl findet statt, ohne dass Spuren hinterlassen werden.

Die Polizei weist darauf hin, dass Autoschlüssel mit Keyless-Go-Funktion sicherheitsanfällig sind. Eigentümer solcher Systeme sollten daher einige Tipps berücksichtigen, um einen Diebstahl zu verhindern.

- Der Keyless-Go-Schlüssel sollte nie in der Nähe der Haus- oder

Wohnungstür, von Außenwänden oder Fenstern abgelegt werden.

- Bringen Sie in Erfahrung, ob sich das Keyless-Go-System

deaktivieren lässt. Schauen Sie in die Betriebsanleitung oder

fragen Sie beim Hersteller oder einer Fachwerkstatt nach.

- Stellen Sie ihr Auto über Nacht möglichst in einer

verschlossenen Garage ab.

- Schaffen Sie sich eine funkdichte Hülle oder Dose für den

Schlüssel an. Autohersteller bieten sogenannte

"Schlüssel-Key-Cover" an.

- Achten Sie darauf, ob sich beim Verlassen des Fahrzeugs Personen

mit Aktenkoffer in Ihrer Nähe auffällig verhalten. Dabei könnte

es sich um professionelle Autodiebe handeln.

Im Falle des gestohlenen Toyotas in Mettingen nimmt die Polizei Hinweise von Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, entgegen. Zeugen melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315.

Weitere Informationen zum Thema Fahrzeugdiebstahl gibt es im Internet bei der Polizeilichen Kriminalprävention von Bund und Ländern: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

