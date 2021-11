POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfallflucht

Mettingen (ots)

Am Sonntag (07.11.2021) wurde in Mettingen ein blauer Mercedes Vito beschädigt. Das Fahrzeug war im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 21:00 Uhr am rechten Straßenrand der Wöstenstraße parallel zur Fahrbahn geparkt.

Polizei Steinfurt