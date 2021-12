POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag (07.12.) gegen 17.30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem unbeleuchteten PKW den verkehrsberuhigten Bereich der Straße Bushof in Fahrtrichtung Nierenburger Straße. An der Einmündung Bushof wollte eine 21-jährige Frau mit ihrem Kinderwagen, die sich zu Fuß auf d...

...em Gehweg der Nierenburger Straße befand, den Einmündungsbereich überqueren. Durch das Bedrängen und Hupen des PKW Fahrers bekam sie Angst und wollte den Einmündungsbereich schnellstens verlassen. Hierbei kam sie jedoch zu Fall und verletzte sich leicht an der Hüfte und dem Knie. Das Kind blieb unverletzt. Ohne sich weiter um die Frau zu kümmern, verließ das Fahrzeug den Unfallort in Richtung Bahnhofstraße. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen schwarzen Kleinwagen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren Telefon: 05451/5914315

