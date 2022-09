POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfallflucht

Ein weißer VW Bulli parkte in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 10.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 26 auf dem dortigen Parkstreifen. In dieser Zeit wurde das Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt. Dieser hing lose an einem Kabel am Auto. Das Spiegelgehäuse lag im angrenzenden Beet. Die Schadenshöhe liegt bei geschätzt etwa 500 Euro.

Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitt bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

