POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfallflucht, Radfahrer angefahren

in 15-jähriger Radfahrer befuhr in Richtung Mettingen den Radweg der Recker Straße. Ein grauer Pkw, VW befuhr die Recker Straße in dieselbe Fahrtrichtung. In der Kreuzung bog der Pkw nach rechts in die Schwarze Straße. Beim Abbiegen kam es zur Kollision mit dem 15-Jährigen, der stürzte. Der Pkw fuhr zunächst weiter, hielt ca. 100 m hinter der Unfallstelle an und nahm sein Fahrzeug in Augenschein. Er verließ im Anschluss die Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Jugendlichen zu kümmern oder seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, 05451/591-4315.

