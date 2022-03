POL-ST: Mettingen, Zeugen gesucht

er Kasten steht am Fahrbahnrand der Landrat-Schultz-Straße, in Höhe der Hausnummer 11. Das Kunststoffgehäuse des Kastens war verbogen und eingerissen. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro.

Die Beschädigung wurde am Freitagmorgen gegen 09.50 Uhr festgestellt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451-9514315.

Telefon: 02551 152200

