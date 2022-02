POL-ST: Mettingen, Zigarettenautomat aufgebrochen

An der Wöstenstraße ist in der Nacht zu Freitag (25.02.22) ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden.

er beschädigte Automat wurde am Morgen gegen 05.00 Uhr von einem Zeitungsboten gemeldet. Die Polizei stellte Hebelmarken fest. Augenscheinlich wurden aus dem Automaten Zigarettenschachteln entwendet - wie viele, ist unklar. Zeugen, die von dem Aufbruch etwas mitbekommen haben, können Hinweise an die Polizei in Ibbenbüren melden unter 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell