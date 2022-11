POL-ST: Nach Einbruchsdiebstahl ermittelt Polizei Garage mit Diebesgut, Eigentümer mehrerer E-Bikes gesucht (FOTO)

Diese E-Bikes hat die Polizei in einer Garage in Horstmar gefunden. Jetzt werden die rechtmäßigen Eigentümer gesucht.

ort meldete der Inhaber eines Fachmarkts, dass zehn Gasflaschen aus seinem Markt gestohlen worden seien. Das Praktische an der Sache war, dass eine der Flaschen mit einem GPS-Tracker ausgestattet war. Die Beamten machten sich also zügig auf den Weg zum Standort, der vom Tracker angegeben wurde. Dieser lag in Horstmar.

In einer verschlossenen Garage stellte die Polizei - man konnte zunächst durch ein kleines Loch blicken - eindeutig die entwendeten Gasflaschen fest. Daraufhin veranlasste sie die Öffnung der angemieteten Garage. Dort fanden die Beamten neben den Gasflaschen unter anderem mehrere hochwertige E-Bikes vor, die ebenfalls als Diebesgut in Betracht kommen. Bei den E-Bikes handelt es sich um Räder der Marken Flyer, Simplon, Haibike, KTM, Advanced, Qio und Hercules.

Zwei Fahrräder konnten den Eigentümern bereits wieder ausgehändigt werden. Für die weiteren E-Bikes sucht die Polizei die rechtmäßigen Besitzer. Geschädigte oder Zeugen, die Hinweise auf die gestohlenen Fahrräder geben können, melden sich bitte bei der Wache in Steinfurt unter Telefon 02551/15-4115.

