POL-ST: NACHTRAG: Neuenkirchen, 86-Jährige erliegt nach Unfall ihren schweren Verletzungen

Die 86-jährige Frau aus Neuenkirchen, die am Dienstagvormittag (14.06.22) bei einem Verkehrsunfall an der Emsdettener Straße schwer verletzt wurde, ist ihren Verletzungen erlegen. Die Pedelec-Fahrerin war am Dienstag (siehe Erstmeldung) mit einem Auto kollidiert.

Zur Information: Die Pedelec-Fahrerin war nicht 88 Jahre alt, wie in der Erstmeldung fälschlicherweise angegeben, sondern 86 Jahre. Der Pkw-Fahrer war 66 Jahre und nicht, wie ebenfalls in der Erstmeldung angegeben, 56 Jahre alt. Wir bitten dies zu entschuldigen.

Erstmeldung vom 14.06.2022, 13.48 Uhr

POL-ST: Neuenkirchen, St. Arnold, schwerer Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin

Neuenkrichen (ots). Am Dienstag (14.06.) um 10.50 Uhr ereignete sich in Neuenkirchen-St. Arnold ein schwerer Verkehrsunfall. Eine Radfahrerin aus Neuenkirchen wurde schwer verletzt. Ein 56-jähriger Neuenkirchener befuhr mit seinem VW Polo die Emsdettener Straße aus Neuenkirchen kommend in Fahrtrichtung St. Arnold. In Höhe der Gerhart-Hauptmann-Straße überquerte eine 88-jährige Neuenkirchenerin zur gleichen Zeit mit ihrem Fahrrad die Fußgängerfurt der dortigen Fußgängerampel - aus Sicht des Fahrzeugführers von rechts nach links. Es kam zu einer Kollision zwischen dem Fahrzeug und der Radfahrerin. Die Fahrradfahrerin verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Pkw verletzte sich leicht und wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zur Höhe des entstandenen Schaden dauern an. Vor Ort ist ein Verkehrsunfallaufnahmeteam eingesetzt. Die Emsdettener Straße wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt.

