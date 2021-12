POL-ST: Nachtrag zur Meldung vom 30.12.2021, 13:18 Uhr: -Metelen, schwerer Verkehrsunfall auf der B70

Ein 59-jähriger Pkw- Fahrer aus Wettringen befuhr die B70 in Fahrtrichtung Heek. Er verursachte einen Verkehrsunfall mit Sachschäden an einem anderen Pkw, einem Leitpfosten und der Schutzplanke. Er entfernte sich unerlaubt von diesem Unfallort und setzte seine Fahrt fort. Kurz danach fuhr er in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw aus den Niederlanden. Der 49-jährige Fahrer dieses Pkw wurde bei dem Unfall tödlich verletzt. Die beiden weiblichen Mitinsassen im Alter von 48 und 17 Jahren wurden schwer verletzt mit Hubschraubern in Kliniken geflogen. Der Verursacher selbst wurde ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld unterstützt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der beschädigten Fahrzeuge war die B70 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Diese Sperrung wurde gegen 17:30 aufgehoben. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

