POL-ST: Neuenkirchen, Bungalow in Brand, drei Personen verletzt Brandursache unklar

An der Wachtelstraße hat in der Nacht zu Donnerstag (25.08.22) gegen 03.10 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache ein mehrstöckiger Wohn-Bungalow gebrannt.

ls die Polizei am Einsatzort eintraf, brannte das Gebäude bereits in voller Ausdehnung. Drei Bewohner konnten den Bungalow selbstständig verlassen. Sie wurden wegen leichter Verletzungen und des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser gebracht. Die Löscharbeiten durch die Feuerwehr Neuenkirchen dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Das Gebäude wurde durch die Kriminalpolizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

