POL-ST: Neuenkirchen, Diebstahl aus Firmentransporter

In der Zeit zwischen Mittwoch (08.12.21), 22.30 Uhr, und Donnerstag (09.21.21), 16.30 Uhr, sind unbekannte Täter in einen Firmentransporter eingebrochen, der an der Straße Offlum auf Höhe der Hausnummer 48 geparkt war.

