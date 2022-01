POL-ST: Neuenkirchen, Diebstahl aus Kfz

as Firmenfahrzeug war an der Friedrich-Bülten-Straße in Höhe der Hausnummer 20 abgestellt. Aus dem Wagen entwendeten die Täter diverse Arbeitsgeräte und Werkzeuge - unter anderem drei Akkuschrauber, fünf Akkus und zwei Ladegeräte der Marke Makita. Eine genaue Sachschadenshöhe kann noch nicht angegeben werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell