POL-ST: Neuenkirchen, Eigentümer zweier Mountainbikes gesucht (FOTO)

Am Freitag (02.09.) informierte ein Zeuge die Polizei über die beiden Mountainbikes, die im Bereich des Kalkwerks standen. Eine Streife stellte die beiden Räder in dem Bereich sicher. Nach bislang umfangreichen Ermittlungen konnten die Eigentümer der Räder jedoch bis heute nicht ausfindig gemacht werden.

Die Polizei bittet nun auf diesem Wege die Eigentümer oder Personen, die Hinweise auf die Eigentümer geben können, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell