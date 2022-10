POL-ST: Neuenkirchen, Einbruch in Einfamilienhaus

Indem sie eine Terrassentür aufhebelten, sind unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Goethestraße - zwischen Kleiststraße und Rilkestraße - gelangt. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag (27.10.22), 19.00 Uhr, und Samstag (28.10.22), 16.00 Uhr. Im Haus wurden der Spurenlage zufolge sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht.

Die Bewohner waren im Tatzeitraum nicht zuhause. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei nimmt Hinweise zu dem Einbruch entgegen, Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine unter Telefon 05971/9384215.

