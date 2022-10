POL-ST: Neuenkirchen, Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Dienstagabend (04.10.2022) ist es gegen 18.25 Uhr an der Einmündung Prozessionsweg / Zum Thie zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Eine 82-jährige Pedelec-Fahrerin aus Neuenkirchen war auf der Straße Zum Thie in Richtung Marktstraße unterwegs. Der 34-jährige Fahrer eines VW Transporters, ebenfalls aus Neuenkirchen, fuhr auf der Straße Zum Thie entgegengesetzt in Fahrtrichtung Hovekampsweg. Er beabsichtigte an der Einmündung des Prozessionswegs nach links abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen blendete ihn die tiefstehende Sonne und er übersah beim Abbiegen die Pedelec-Fahrerin. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 82-Jährige stürzte. Sie wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 34-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von 850 Euro.

