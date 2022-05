POL-ST: Neuenkirchen, St. Arnold, Rennradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Am Montagabend (30.05.2022) ist es auf der Emsdettener Straße an der Einmündung zum Arnold-Jansen-Gymnasium zu einem Verkehrsunfall gekommen.

egen 18.45 Uhr befuhr ein 56-jähriger Neuenkirchener mit seinem Rennrad den linksseitigen Radweg der Emsdettener Straße in Richtung Neuenkirchen. Ein 18-jähriger Mann aus Neuenkirchen beabsichtigte mit seinem VW Caddy aus der Einmündung kommend nach links in die Emsdettener Straße in Fahrtrichtung Neuenkirchen einzubiegen. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Schätzungen liegt die Schadenshöhe im vierstelligen Bereich. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

