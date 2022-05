POL-ST: Neuenkirchen, Unbekannte beschädigen Gartenpavillon im Park der Villa Hecking

Im Park der Villa Hecking am Alphons-Hecking-Platz haben unbekannte Täter mehrere Türen eines Gartenpavillons gewaltsam geöffnet.

ie Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Montag (23.05.22), 15.45 Uhr und Dienstag (24.05.22), 07.30 Uhr. Aus dem Pavillon, der als Lagerraum dient, wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts entwendet. Allerdings beschädigten die Täter neben den Holztüren auch Teile des Reetdachs. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise bei rund 1000 Euro.

Eine Zeugin beobachtete im Tatzeitraum im Park, der tagsüber geöffnet ist, eine Gruppe von Jugendlichen. Einige von ihnen versuchten offenbar den Balkon der Villa Hecking über eine Feuerleiter zu betreten. Dies misslang. Ob die Personen mit den Sachbeschädigungen in Verbindung stehen, ist unklar. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen bei der Wache in Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell