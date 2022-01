POL-ST: Neuenkirchen, versuchter Einbruch in Praxisräume

Unbekannte haben versucht in einem mehrstöckigen Wohn- und Geschäftshaus an der Hauptstraße in zwei Praxisräume einzusteigen.

Wie die Täter in der Zeit zwischen Freitag (21.01.), 13.00 Uhr und Montag (24.01.), 06.20 Uhr in das Gebäude gelangten, ist noch unklar. Im Haus versuchten sie dann an zwei Praxen die Türen aufzuhebeln, was misslang. An einer Tür schlugen sie außerdem eine Glasscheibe ein. Die Täter gelangten aber nicht in die Räumlichkeiten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

