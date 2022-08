POL-ST: Nordwalde, 14-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

in 14-jähriger Radfahrer aus Nordwalde war in Richtung Feldstraße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Radfahrer in Höhe der Hausnummer 46 einen am Fahrbahnrand geparkten Pferdeanhänger. Er kollidierte mit dem Anhänger, stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe.

