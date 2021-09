POL-ST: Nordwalde, 38-jähriger durch unbekannte Täter schwer verletzt - Zeugen gesucht

Nordwalde (ots)

Am Samstag (25.09.2021) haben Unbekannte gegen 23:50 an der Rottstiege, zwischen Greßkamp und Augustin-Wibbelt-Straße, einen 38-jährigen Nordwalder schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen griffen drei unbekannte Täter den Nordwalder an, schlugen auf ihn ein und verletzten diesen schwer. Der Ma...

Polizei Steinfurt