POL-ST: Nordwalde - gestürzter Radfahrer - Pkw gesucht

in 66-jähriger Nordwalder befuhr mit seinem Fahrrad die Emsdettener Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 136 beabsichtigte er die Straßenseite zu wechseln, um den dortigen Radweg zu nutzen. Er ordnete sich mittig ein und ließ den Gegenverkehr passieren. Als er anfuhr, um die Straßenseite zu wechseln, hupte ein unbekannter Fahrzeugführer, der mit seinem Fahrzeug in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war wie der Radfahrer. Der 66-jährige Radfahrer erschrak, stürzte und verletzte sich leicht. Der Führer des Pkw setzte seine Fahrt rechts am gestürzten Radfahrer vorbei fort, ohne Hilfe zu leisten oder seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeugführer, zum gesuchten Pkw oder zum Unfallgeschehen geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/298-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell