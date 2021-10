POL-ST: Nordwalde, Lkw landet im Graben, L592 für mehrere Stunden gesperrt

...Ein 56-jähriger Emsdettener fuhr mit einem beladenen Container-Lkw auf der L592 von Nordwalde in Fahrtrichtung Emsdetten. In einer S-Kurve kam der Lkw aus bislang noch unbekannten Gründen auf den Grünstreifen, stieß anschließend an eine Grundstücksmauer und fuhr in den angrenzenden Graben. Dabei kippte der Lkw auf die Seite und Betonteile der Ladung wurden auf die Fahrbahn geschleudert. Des Weiteren lief Diesel aus dem Fahrzeug in den Graben. Der Fahrer wurde bei dem Unfall in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde der Emsdettener von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die L592 war für die Zeit der Unfallaufnahme, der anschließenden Reinigung sowie der Bergung des Lkw bis gegen 20.00 Uhr gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell