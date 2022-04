POL-ST: Nordwalde, Motorradfahrer schwer verletzt

r befuhr mit seinem Leichtkraftrad der Marke KTM gegen 14.45 Uhr die L559 (Scheddebrock) in Fahrtrichtung Nordwalde. In Höhe der Hausnummer 58 verlor er in einer Kurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und rutschte in den angrenzenden Straßengraben. Mit schweren Verletzungen wurde der 17-Jährige mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls eingesetzt. Nach ersten Einschätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die L559 im Bereich der Unfallstelle gesperrt.

