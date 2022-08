POL-ST: Nordwalde, Unbekannte stehlen Gartenmöbel

s handelt sich um eine Liege, einen Sessel und einen Tisch im Wert eines dreistelligen Eurobetrags. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Donnerstag (18.08.22), 19.00 Uhr und Freitag (19.08.22), 09.00 Uhr. Die Unbekannten knackten ersten Erkenntnissen zufolge ein Vorhängeschloss und gelangten so hinter einen Bauzaun, wo die Möbel gelagert wurden.

Die Polizei sucht Zeugen, die von dem Diebstahl etwas mitbekommen haben. Hinweise bitte an die Wache in Steinfurt unter Telefon 02551/15-4115.

