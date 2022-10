POL-ST: Nordwalde, Verkehrsunfall

Am Donnerstag (27.10.2022) ist es gegen 13.15 Uhr auf der Grevener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 14-jähriger Radfahrer aus Nordwalde war auf der Grevener Straße in Richtung Ortskern unterwegs. In gleiche Fahrtrichtung befuhr ein 56-jähriger Mann aus Nordwalde mit seinem Renault Clio die Grevener Straße. Nach ersten Erkenntnissen überholte der Autofahrer gerade den Radfahrer, als dieser ausscherte, um die Fahrbahnseite zu wechseln. Hierbei übersah er den überholenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw, bei dem sich der Radfahrer leicht verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

