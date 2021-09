POL-ST: Nordwalde, Verkehrsunfallflucht

Nordwalde (ots)

Am Mittwoch (29.09.) kam es auf dem Parkplatz vor dem Grundstück des ehemaligen Rathauses in Nordwalde, Bahnhofstraße 2, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. An einem geparkten Fiat Punto wurde der rechte Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 500 Eur...

Polizei Steinfurt