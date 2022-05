POL-ST: Nordwalde, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

In der Zeit von Freitag (13.05.), 22.00 Uhr bis Samstag (14.05.), 10.00 Uhr ist an der Rottstiege ein weißer VW Up beschädigt worden.

Der VW parkte am rechten Fahrbahnrand der Rottstiege, etwa zehn Meter vom Kreuzungsbereich mit der Altenberger Straße/Wehrstraße entfernt. Das Fahrzeug wurde von einem Unbekannten an der rechten Seite im Heckbereich beschädigt. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei 1000 Euro.

Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

